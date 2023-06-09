Озбилиз: огромные ожидания от «Спартака». Эта команда должна брать трофеи каждый сезон

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз признался, что у него большие ожидания от красно-белых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. По мнению Озбилиза, «Спартак» должен выигрывать трофеи каждый год.

«Огромные ожидания от следующего сезона РПЛ, особенно от «Спартака». Эта команда должна брать трофеи каждый сезон. Сейчас это нелегко, ведь «Зенит» сильный клуб, но уверен, что в следующем розыгрыше между Москвой и Питером будет ожесточённая борьба за чемпионство и кубок», — приводит слова Араза Озбилиза Sport24.

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Зенит». Второе место занял московский ПФК ЦСКА.