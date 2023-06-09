Капитан сборной Гвинеи Наби Кейта стал игроком немецкого «Вердера». Ранее он выступал в английском «Ливерпуле». Кейта перешёл в качестве свободного агента. Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.
«Я действительно с нетерпением жду своей новой роли в Бремене. Разговоры с ответственными лицами, окружающая обстановка и игровая идея «Вердера» убедили меня. Тренер дал мне очень хорошее представление и показал, что я могу помочь команде. «Вердер» — особенный клуб, и я до сих пор помню «Везерштадион» со времён своего пребывания в «Лейпциге». Клуб и философия меня устраивают, это правильный шаг для меня», — сказал Кейта.
Наби Кейта выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА с «Ливерпулем», а также несколько раз представлял свою родную страну на Кубке африканских наций. За пять лет он сыграл за команду Юргена Клоппа 129 матчей.
- 9 июня 2023
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