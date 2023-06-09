Семшов: Бакаев должен играть с первых минут, он — одарённый футболист

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов высказался о положении Зелимхана Бакаева в «Зените». По его мнению, Бакаев — одарённый футболист, который должен получать игровую практику. Семшов посоветовал ему уходить в аренду, если есть понимание того, что не сможет пробиться в основной состав.
«Любой футболист хочет играть. Наверняка у Зелимхана уже состоялся разговор с Семаком, обсудил с ним своё будущее. Понятно, что ни один тренер не даст гарантию играть. Надо доказывать свою состоятельность в тренировках, играх. Бакаев должен сам подумать, что ему делать. Конечно, такой футболист, как Зелимхан, должен выходить на поле с первых минут. Он одарённый игрок. Если он сам считает, что не сможет пробиться в основной состав «Зенита», то ему надо уйти в аренду», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
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