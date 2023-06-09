Джорджевич: пока не видно, чтобы «Сочи» хотел меня сохранить, но я буду рад вернуться

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о своей контрактной ситуации с клубом, заявив, что предложение руководства сочинцев о продлении соглашения его не устроило. Черногорец отметил, что будет рад вернуться в команду, если его действительно хотят сохранить.

«Я отказался от предложения, которое мне поступило от «Сочи». Оно меня не устроило. Другие варианты есть. Но мы пока ждём. Если «Сочи» действительно хочет меня сохранить, я буду только рад вернуться. Но пока этого не видно.

У меня было много разговоров с руководством клуба и тренером. Так что я был бы не против остаться. Меня всё устраивает в команде, кроме предложения, которое поступило. Так что проблем не будет, если в команде действительно хотят меня сохранить. Какие другие варианты? Пока не буду говорить. Давайте подождём пару дней», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».