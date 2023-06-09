«Мутко против»: новые видео с Дзюбой были украдены в тот же раз, когда и старое

Новые интимные видео с участием российского футболиста Артёма Дзюбы, которые сегодня появились в соцсетях, были украдены в тот же раз, когда и его прошлый нашумевший ролик, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Ранее блогер Милана Петрова сообщила, что Дзюба отправлял свои интимные видео украинской девушке.

Первое подобное видео с участием футболиста появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.

В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 11 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач. «Локомотив» завершил сезон на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Обращение Дзюбы по поводу скандального видео (от 8 ноября 2020 года):