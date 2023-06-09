Источник: Дзюба отправлял интимные видео украинке, которую взломали

Российский футболист Артём Дзюба отправлял свои интимные видео, которые сегодня попали в соцсети, украинской девушке, утверждает блогер Милана Петрова.
«Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице. Видимо, её взломали», — сообщила Петрова.
Напомним, накануне появилось новое интимное видео с Дзюбой. Первый ролик с участием футболиста появился в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.
В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 11 матчей, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач. «Локомотив» завершил сезон на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Обращение Дзюбы по поводу скандального видео (от 8 ноября 2020 года):
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