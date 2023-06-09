Валерий Гладилин: «Динамо» разочаровало — клуб провалил сезон в своё столетие

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что его разочаровало выступление «Динамо» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Он подчеркнул, что бело-голубые провалили сезон своего столетия.
«Какая команда удивила в прошедшем сезоне? Сложно сказать — все играли на своём уровне. Кроме «Динамо» — оно разочаровало. Имея подбор футболистов и хорошую инфраструктуру, динамовцы провалили сезон в своё столетие», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, московское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 45 очков в 30 играх. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ПФК ЦСКА, замкнул тройку лидеров «Спартак».
- 9 июня 2023
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