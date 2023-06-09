Журналист Карпов: «Зенит» хочет сделать из «Волгаря» фарм-клуб. Радимов будет тренером

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов близок к назначению на пост главного тренера астраханского «Волгаря». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, «Волгарь» обращался к руководству «Газпрома» с просьбой выделить большее количество финансов на футбол в Астраханской области. Тогда астраханцам выделили 400 млн рублей в виде разового эксперимента. Было обговорено, что если «Волгарь» займёт место не ниже пятого, то на следующий год команда получит ещё больше денег под задачу выхода в РПЛ. Также «Газпром» предлагал «Волгарю» назначить главным тренером кого-то из трио Александра Кержакова, Константина Зырянова и Радимова.
«Волгарь» хочет сохранить финансирование от «Газпрома» на высоком уровне, компания потребовала вернуться к вопросу о «своём» тренере. В ближайшее время состоится встреча руководства команды с Радимовым, которая с наибольшей долей вероятности станет определяющей.
«Зениту» нужна подконтрольная команда, где можно было бы развивать своих тренеров и игроков. «Волгарь» — идеальный кандидат», — написал Карпов.
- 9 июня 2023
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