«Ростов» объявил о первых контрольных матчах на летних сборах

Основной состав «Ростова» выйдет из отпуска и соберётся на базе 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Летние сборы команда проведёт в Ростове-на-Дону. Они продлятся до 15 июля. На предсезонных сборах запланировано пять контрольных матчей.
Календарь контрольных матчей «Ростова»:
26 июня. «Ростов» — «Форте» (Таганрог);
1 июля. «Ростов» — «Черноморец» (Новороссийск).
Остальные соперники будут объявлены позже.
«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 70 очков. В Фонбет Кубке России «Ростов» добрался до полуфинала Пути регионов, где уступил «Краснодару» (1:1, 3:5 по пенальти).
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