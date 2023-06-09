Агент Сафонов: «Спартаку» не надо быть Робин Гудами — отнимать у богатых и отдавать бедным

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о выступлениях «Спартака» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.

«Первую часть они более ярко провели, вторую часть, честно говоря, провалили. Лучшую игру весны они, наверное, против ЦСКА сыграли. Понятно, они были заряжены на дерби, но в футболе за победу дают три очка. И если ты выиграешь у «Зенита» и ЦСКА, но проиграешь «Торпедо» и «Крыльям», то проблема с очками никуда не исчезнет. Не надо быть Робин Гудами – отнимать у богатых и отдавать бедным.

Может ли спад быть связан с продлением контракта Абаскаля? Была какая-то эйфория, да. Но кто платит, тот заказывает музыку. Мы, может, считаем, что продлевать не надо было, а вот руководство посчитало, что надо», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».