Стало известно, когда Артём Дзюба записывал интимные видео

Стало известно, когда футболист Артём Дзюба записывал свои интимные видео. Нападающий, представляющий сейчас московский «Локомотив», делал это летом 2018 года, после чемпионата мира в России.
На одном из видео Дзюбы, распространяемых в социальных сетях, слышен звук работающего телевизора. В помещении, где находился форвард, был включен спортивный телеканал, на котором известный комментатор Денис Казанский с гостями студии обсуждал переход в «Локомотив» немецкого защитника Бенедикта Хёведеса. Трансфер этого игрока в российский клуб состоялся 31 июля 2018 года, через две недели после окончания чемпионата мира в России.
Напомним, впервые интимные видео Дзюбы стали распространяться в интернете в ноябре 2020 года. В июне 2023 года были слиты новые видеоролики с участием футболиста.
Обращение Дзюбы по поводу скандального видео (от 8 ноября 2020 года):
- 9 июня 2023
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