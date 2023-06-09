Гаджи Гаджиев: «Локомотив» можно назвать открытием и разочарованием сезона в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о разочаровании и открытии сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.
«Если говорить о разочаровании сезона в РПЛ, то нужно в первую очередь упомянуть «Динамо». Возможности клуба намного выше, чем то место, которое он занял.
«Локомотив» можно назвать и открытием сезона, и разочарованием. Первую часть чемпионата команда полностью провалила, а после зимнего перерыва исправили ситуацию. Сделать это было непросто, несмотря на потенциал команды», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Локомотив» опередил «Динамо» в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023 по итогам заключительного тура. Железнодорожники заняли восьмое место, бело-голубые — девятое. Обе команды набрали по 45 очков.
- 9 июня 2023
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