Зиньковский: с Абаскалем интересно работать. Надеюсь, он останется в команде
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Является ли Абаскаль экспрессивным и требовательным? Так и есть. Работать интересно! Высокие требования. Мы искали контакт и нашли его. Для тренера всё новое — страна, команда. И я — новичок в «Спартаке». Притирались друг к другу. С какими-то ребятами он больше общался, с какими-то меньше. Всё хорошо! Мы двигаемся дальше все вместе! Надеюсь, Гильермо не покинет нас и будет в команде. Всё отлично!» — сказал Зиньковский в интервью «Спорт-экспрессу».
Абаскаль возглавил «Спартак» в начале сезона-2022/2023. Красно-белые завершили сезон на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России.
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