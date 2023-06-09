Агент Сафонов: Промес играл в «Спартаке» так, чтобы не выслали в Голландию

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, можно ли назвать нападающего «Спартака» Квинси Промеса лучшим игроком красно-белых в весенней части сезона-2022/2023.
«Были моменты, в которых я от него ждал чуть большего, но если именно весной и именно у «Спартака», то, думаю, да. Видимо, где-то на лёгкости сыграл, а может, попытался себя так проявить, чтобы не выдали обратно в Голландию», — приводит слова Сафонова издание «Татар-информ».
Напомним, в начале июня стало известно о том, что футболиста сборной Нидерландов стали подозревать в участии в наркоторговле и владении огнестрельным оружием ещё четыре года назад.
Согласно версии следствия, Промес вложил крупную сумму в операцию по провозу двух партий кокаина в Нидерланды, рассчитывая заработать около € 6 млн.
- 9 июня 2023
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