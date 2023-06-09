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Агент Головина: Александр настроен отработать контракт с «Монако» до конца

Агент Головина: Александр настроен отработать контракт с «Монако» до конца
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о планах игрока.

«В первую очередь сейчас он сосредоточен на том, чтобы хорошо отдохнуть после тяжёлого сезона и подготовиться к предстоящему. Готовы ли рассмотреть предложения от топ-клубов? У Саши контракт с «Монако», он настроен полностью его отработать, проявлять себя в составе этой команды. Остальное будет решать руководство клуба», — сказал Клюев в интервью «Матч ТВ».

Головин перешёл в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА после выступления на чемпионате мира. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Александр принял участие в 34 матчах, отметившись восемью голами и семью результативными передачами.

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