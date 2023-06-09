Глушаков: тренер должен дать палкой по башке пару раз, чтобы звезду не ловили молодые
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Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива», полузащитник «Пари Нижний Новгород» и сборной России Денис Глушаков высказался на тему воспитания молодых футболистов.
«Молодые игроки быстро ловят звезду? Есть много нюансов – например, поменялся тренер, пропало его доверие, которое позволяет тебе раскрыться на поле. А ещё тренер – старший товарищ: должен тебя воспитать, дать палкой по башке пару раз, чтобы звезду не ловили молодые.
Давали ли мне палкой по башке? Когда я был молодой, мои старшие товарищи учили меня правильной жизни – я прислушивался к ним. Сейчас молодые не прислушиваются, когда им говоришь. Они не звезду ловят, а требования к себе снижают, поэтому и такой результат», – сказа Глушаков в интервью «РБ Спорт».
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