Гришин: в Суперфинале КР нет фаворита, но у ЦСКА есть опытные Акинфеев и Набабкин

Бывший главный тренер юношеской команды московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что в Суперфинале Кубка России, где сыграют ЦСКА и «Краснодар», нет явного фаворита.
«В Суперфинале Кубка России нет фаворита. И «Краснодар», и ЦСКА хорошо выступали во второй части чемпионата. Армейцы боролись за второе место, а «Краснодар» готовился к Кубку. Силы будут распределены 50 на 50, потому что обе команды заслужили Суперфинал.
У футболистов «Краснодара» и молодых игроков ЦСКА будет огромная мотивация выиграть хоть какой-то трофей в своей карьере. В «Краснодаре» почти никого нет, кто бы выигрывал Кубок России, а у ЦСКА есть опытные Акинфеев и Набабкин.
С этой стороны преимущество будет у армейцев — Игорь и Кирилл смогут подсказать молодым ребятам, если что-то пойдёт не так на поле», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 9 июня 2023
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