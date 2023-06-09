«Реал Сосьедад» подписал первого летнего новобранца

Защитник французского «Ренна» Амари Траоре принял предложение испанского клуба «Реал Сосьедад», куда малиец перешёл на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Малийский защитник отказался продлевать контракт с «Ренном» и после прохождения медосмотра в пятницу, 9 июня, подписал соглашение с басками на два сезона с опцией продления ещё на один год.
По информации французских СМИ, у Траоре были и другие предложения, но сделать выбор в пользу «Реала Сосьедад» футболиста подтолкнула перспектива сыграть в Лиге чемпионов. Напомним, бело-голубые финишировали на четвёртом месте в завершившемся сезоне испанской Ла Лиги и получили прямую путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов.
Траоре провёл 31 матч в сезоне-2022/2023 чемпионата Франции, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. «Ренн» завершил сезон на итоговом четвёртом месте, завоевав право сыграть в Лиге Европы.
- 9 июня 2023
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