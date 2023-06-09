Эдегор — лучший бомбардир топ-5 европейских лиг среди центральных полузащитников

Игрок «Арсенала» Мартин Эдегор стал лучшим бомбардиром по итогам сезона-2022/2023 среди центральных полузащитников пяти ведущих чемпионатов Европы. На счету норвежского хавбека 15 точных ударов в английской Премьер-лиге.

Кроме того, 24-летний Эдегор повторил клубный рекорд результативности для полузащитников, установленный Сеском Фабрегасом в сезоне-2009/2010.

Эдегор перешёл в «Арсенал» в 2021 году. В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 45 матчах, помимо 15 забитых мячей, в его активе также восемь результативных передач. По итогам сезона «Арсенал» занял второе место, уступив золотые медали «Манчестер Сити».

Портал Transfermarkt оценивает Эдегора, которым интересуется ряд европейских клубов, в € 80 млн.