Эдегор — лучший бомбардир топ-5 европейских лиг среди центральных полузащитников
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Игрок «Арсенала» Мартин Эдегор стал лучшим бомбардиром по итогам сезона-2022/2023 среди центральных полузащитников пяти ведущих чемпионатов Европы. На счету норвежского хавбека 15 точных ударов в английской Премьер-лиге.
Кроме того, 24-летний Эдегор повторил клубный рекорд результативности для полузащитников, установленный Сеском Фабрегасом в сезоне-2009/2010.
Эдегор перешёл в «Арсенал» в 2021 году. В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 45 матчах, помимо 15 забитых мячей, в его активе также восемь результативных передач. По итогам сезона «Арсенал» занял второе место, уступив золотые медали «Манчестер Сити».
Портал Transfermarkt оценивает Эдегора, которым интересуется ряд европейских клубов, в € 80 млн.
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