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«Аль-Ахли» готов предложить Рияду Марезу € 100 млн за два года по контракту

Саудовский клуб «Аль-Ахли» готов предложить полузащитнику «Манчестер Сити» Рияду Марезу контракт на два сезона с зарплатой € 100 млн. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, «Аль-Ахли» выразил готовность платить алжирскому футболисту € 50 млн за год плюс бонусы по двухлетнему контракту с опцией продления на один сезон.

Действующий контракт Мареза с «Манчестер Сити» истекает только летом 2025 года, но отмечается, что полузащитник расстроен нехваткой игрового времени в Манчестере, чем надеется воспользоваться «Аль-Ахли».

Считается, что 32-летний игрок открыт к переезду в Саудовскую Аравию, но неясно, позволит ли ему уйти этим летом «Ман Сити».

В сезоне-2022/2023 Марез отыграл 30 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.