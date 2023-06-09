Агент Дэвиса прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Реала»

Футбольный агент Недаль Хуосех, представляющий интересы защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала».

«Я всегда был большим фанатом «Реала», выигравшего Лигу чемпионов 14 раз. Когда игрока, которого ты представляешь, связывают с «Реалом», это вызывает гордость. Но ни с одним из клубов нет ничего конкретного. Один клуб должен захотеть продать игрока, другой — инициировать переговоры, а игрок — принять решение об уходе. Мы не знаем, были ли подобные переговоры между клубами и к чему они привели», — цитирует Хуосеха Goal со ссылкой на Фабрицио Романо.

Действующий контракт Дэвиса с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.