Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико вновь ввели в искусственную кому
Поделиться
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вновь введён в состояние искусственной комы. Об этом сообщает Le Parisien.
Голкипер всё ещё находится в больнице в Севилье. 7 июня появилась информация, что состояние Рико постепенно улучшается, но остаётся тяжёлым. Сегодня, 9 июня, стало известно, что врачи вновь воспользовались седативными препаратами.
Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря сообщили, что с игроком произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь.
Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года.
Комментарии
- 9 июня 2023
-
20:09
-
19:54
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:37
-
19:34
-
19:22
-
19:20
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:08
-
19:02
-
18:55
-
18:52
-
18:41
-
18:40
-
18:33
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:08
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:18
-
17:17
-
17:12
-
17:10
Партнерский контент