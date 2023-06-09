Вратаря «ПСЖ» Серхио Рико вновь ввели в искусственную кому

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вновь введён в состояние искусственной комы. Об этом сообщает Le Parisien.

Голкипер всё ещё находится в больнице в Севилье. 7 июня появилась информация, что состояние Рико постепенно улучшается, но остаётся тяжёлым. Сегодня, 9 июня, стало известно, что врачи вновь воспользовались седативными препаратами.

Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Позже представители вратаря сообщили, что с игроком произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь.

Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года.