Владимир Гранат: «Динамо» и «Сочи» — главные разочарования прошедшего сезона РПЛ

Бывший защитник ряда клубов Российской Премьер-Лиги Владимир Гранат назвал «Динамо» и «Сочи» главными разочарованиями сезона-2022/2023 в РПЛ.

«Главные разочарования сезона – «Динамо» и «Сочи». Ожидал от них гораздо большего. «Сочи» завоевал серебро в прошлом сезоне. Состав с тех пор почти не поменялся.

Результат нынешнего сезона – полный провал после завоевания второго места в прошлом году. Особенно с учётом футболистов, которые находятся в клубе», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

«Динамо» по итогам минувшего сезона заняло девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. «Сочи» стал 10-м, у южан набралось 38 турнирных очков.