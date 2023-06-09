Владимир Гранат: «Динамо» и «Сочи» — главные разочарования прошедшего сезона РПЛ
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Бывший защитник ряда клубов Российской Премьер-Лиги Владимир Гранат назвал «Динамо» и «Сочи» главными разочарованиями сезона-2022/2023 в РПЛ.
«Главные разочарования сезона – «Динамо» и «Сочи». Ожидал от них гораздо большего. «Сочи» завоевал серебро в прошлом сезоне. Состав с тех пор почти не поменялся.
Результат нынешнего сезона – полный провал после завоевания второго места в прошлом году. Особенно с учётом футболистов, которые находятся в клубе», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
«Динамо» по итогам минувшего сезона заняло девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. «Сочи» стал 10-м, у южан набралось 38 турнирных очков.
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