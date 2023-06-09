Индзаги рассказал о кадровой ситуации в «Интере» накануне финала Лиги чемпионов

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о кадровой ситуации накануне финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Сейчас мы достаточно спокойны, но чем ближе матч, тем больше нарастает напряжение. Я помню о выездных матчах в Пльзене, Барселоне, Порту, Лиссабоне, мы с честью справились с задачей, что потребовало от игроков дополнительных усилий. Конечно, поддержка болельщиков сыграла свою роль.
Ребята тренируются нормально, настроение боевое. Мхитарян и Корреа провели несколько занятий с командой, похоже, они близки к полному выздоровлению. Завтра у нас будет последняя тренировка, и мы посмотрим на их состояние. Есть хорошие признаки, и мне придётся решить, использовать ли Мхитаряна с самого начала или выпускать по ходу игры.
Что касается выбора, то, к сожалению, только в последние два месяца я получил возможность совершать ротацию. Первые полгода я этого не делал, и, думаю, результаты это наглядно показали», – приводит слова Индзаги Football-italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер», состоится в Стамбуле 10 июня, начало игры – в 22:00 мск.
- 9 июня 2023
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