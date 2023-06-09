ЦСКА продлил контракт с Игорем Дивеевым до 2028 года

Московский ЦСКА продлил соглашение с защитником Игорем Дивеевым. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Клуб пожелал Дивееву много ярких матчей в составе красно-синих. Новый контракт рассчитан до 2028 года.
Ранее появилась информация, что зарплата Дивеева в ЦСКА составит € 1,5 млн за сезон. Дивеев перешёл в ЦСКА в 2019 году. Игорь принял участие в 132 матчах армейцев, в которых отметился 11 голами.
В завершившемся сезоне 23-летний защитник ЦСКА провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два гола. ЦСКА по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 занял второе место в турнирной таблице, уступив «Зениту», для которого это чемпионство стало пятым подряд. Армейцы также вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где встретятся с «Краснодаром».
- 9 июня 2023
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