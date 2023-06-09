Лаутаро Мартинес: финал Лиги чемпионов и финал ЧМ — одно и то же

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сравнив предстоящую игру с финалом чемпионата мира.

«Это два самых важных финала, в которых может участвовать футболист, единственное, что меняется, — это футболка. Ощущения одинаковые, неповторимые, важно идти до конца. Мы знаем, что «Манчестер Сити» — очень сложный соперник, но мы готовы, мы сделали свою работу и готовы настолько, насколько это возможно.

Шесть месяцев назад у меня была возможность сыграть в финале чемпионата мира, а теперь я буду играть в финале Лиги чемпионов. Этот матч много значит как для меня, так и для моих партнёров. Мы сумели выйти из очень сложной группы, и это, очевидно, позволило дойти до финала.

Не знаю, можно ли назвать это навязчивой идеей, но мы очень надеемся вернуть кубок в Милан, в Италию. Конечно, эта мечта труднодостижимая, но мы много боролись, чтобы достичь этого. Сегодня у нас есть шанс выиграть долгожданный трофей, и я прошу своих товарищей по команде сыграть сердцем и головой.

Знаю, что моему соотечественнику Милито уже удавалось это. Я горд идти по его стопам. Надеюсь, завтра смогу провести отличный матч», – приводит слова Мартинеса Football-italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер», состоится в Стамбуле 10 июня, начало игры – в 22:00 мск.

25-летний Мартинес входил в состав сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира 2022 года в Катаре, и стал одним из лидеров «Интера» в этом сезоне. Лаутаро забил 28 голов и отдал 11 результативных передач в 56 играх во всех турнирах за клуб.