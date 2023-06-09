Бюджет «Ньюкасла» на летнее трансферное окно — € 87 млн
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Трансферный бюджет «Ньюкасла» на это лето составит € 87 млн, сообщает британское издание Daily Mail.
По информации источника, руководство клуба выделит главному тренеру «сорок» Эдди Хау такую сумму на усиления команды перед Лигой чемпионов.
Ньюкасл, напомним, занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона и получил прямую путёвку в самый престижный еврокубковый турнир.
Одной из приоритетных целей «сорок» называется полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон. «Лисы» покинули высший английский дивизион и могут продать одного из своих лучших футболистов.
Помимо Мэддисона, «Ньюкасл» проявляет интерес к Скотту Мактоминею из «Манчестер Юнайтед», Конору Галлахеру из «Челси» и Мойсесу Кайседо из «Брайтона».
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