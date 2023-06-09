Властимил Петржела — о видео Дзюбы: старые грехи должны быть прощены

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал скандал с интимными видео с участием нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Скандалы вокруг Дзюбы — это уже привычная вещь, он постоянно попадает в неприятные ситуации. Повлияет ли это на его карьеру в «Локомотиве»? Старые грехи должны быть прощены. Неправильно наказывать человека за один проступок на протяжении всей его жизни»., — сказал Петржела в интервью «РБ Спорт».
Дзюба оказался в центре скандала с интимными видео во второй раз. Первый ролик с участием футболиста появился в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.
- 9 июня 2023
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