Агент Дивеева прокомментировал подписание нового контракта игрока с ЦСКА

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал подписание нового контракта защитника с армейцами.

«Давайте оттолкнёмся от сроков, в течение которых длились переговоры. Конечно, были не проблемы, но моменты, по которым мы не могли какое-то время найти компромисс. Но стороны прилагали усилия к поиску компромисса, в итоге его нашли.

Интересы от других клубов и Европы? Интерес к Игорю со стороны европейских клубов я уже комментировал. Он и был, и остаётся, но в виде конкретного положения ещё не выразился. Интерес постоянно есть, есть звонки, но, как я понимаю, с официальным и сформированным предложением ни один клуб в ЦСКА не обращался. Ко мне обращались, обсуждались условия, но дальше дело не зашло.

Мы хотели остаться пока на какое-то время в России. Европейские варианты, может, в силу того, что не было хорошего предложения от топ-клуба, не обсуждали всерьёз пока на этом этапе», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.