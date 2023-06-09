Агент Дивеева прокомментировал подписание нового контракта игрока с ЦСКА

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал подписание нового контракта защитника с армейцами.
«Давайте оттолкнёмся от сроков, в течение которых длились переговоры. Конечно, были не проблемы, но моменты, по которым мы не могли какое-то время найти компромисс. Но стороны прилагали усилия к поиску компромисса, в итоге его нашли.
Интересы от других клубов и Европы? Интерес к Игорю со стороны европейских клубов я уже комментировал. Он и был, и остаётся, но в виде конкретного положения ещё не выразился. Интерес постоянно есть, есть звонки, но, как я понимаю, с официальным и сформированным предложением ни один клуб в ЦСКА не обращался. Ко мне обращались, обсуждались условия, но дальше дело не зашло.
Мы хотели остаться пока на какое-то время в России. Европейские варианты, может, в силу того, что не было хорошего предложения от топ-клуба, не обсуждали всерьёз пока на этом этапе», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 9 июня 2023
-
20:09
-
19:54
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:37
-
19:34
-
19:22
-
19:20
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:08
-
19:02
-
18:55
-
18:52
-
18:41
-
18:40
-
18:33
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:08
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:18
-
17:17
-
17:12
-
17:10