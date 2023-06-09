Дармиан: мы способны создать проблемы «Манчестер Сити» в финале

Полузащитник миланского «Интера» Маттео Дармиан поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Я встречался с «Сити» несколько раз, я думаю, мы все знаем, насколько сильна эта команда. Это отличная команда, и мы должны быть решительными и осторожными. Мы постараемся реализовать в финале наши идеи, проявив самопожертвование и показав предельную концентрацию, что станет решающим фактором.

Это будет особенная игра для меня, поскольку я уже играл в финале Лиги чемпионов за «Манчестер Юнайтед». Мы обязательно сделаем всё для победы ради нас самих, ради клуба, ради тренера и, конечно, ради болельщиков.

Мы все испытываем много эмоций. У нас хороший конец сезона, мы готовы физически и психологически, и нам осталось доказать это завтра с первой минуты. Мы хорошо знаем качества соперника, необходимо внимательно отнестись к каждому моменту. Будут фазы, в которых нам придётся идти вперёд, и другие, в которых нам придётся сесть ближе к воротам.

Мы питаем большие амбиции, наша цель – победа в турнире. Завтра будет трудная игра, но мы верим в себя, мы верим, что способны создать им проблемы», – приводит слова Дармиана Football-italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер», состоится в Стамбуле 10 июня, начало игры – в 22:00 мск.