Масалитин: Дивеев и ЦСКА решали денежную историю. Игрок хотел денег — обычное явление

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что долгие переговоры между защитником Игорем Дивеевым и красно-синими по новому контракту были вызваны желанием игрока получить большую заработную плату.

«Решалась денежная ситуация. Если всё так затягивалось, то не могли прийти к общему знаменателю в плане денег. Здесь ничего такого нет. Идут торги за лучшие условия — это обычное явление. Клуб занижает, а игрок хочет больше. Были вбросы про «Зенит». Просто набивается цена, шла работа агента.

Что касается игры, то в весенней части Игорь ещё не набрал свою форму. Он был одним из столпов ЦСКА и сборной. Но после травмы пока не обрёл своих лучших качеств», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.