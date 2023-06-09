Салихова заявила, что интимные видео Дзюбы не отразятся на «Локомотиве»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась насчёт слитых интимных видео с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Это его личная жизнь. Я не вправе комментировать. На «Локомотиве» это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрёл ещё в «Зените», — приводит слова Салиховой «РИА Новости».

Напомним, Дзюба оказался в центре скандала с интимными видео. Случилось это с российским нападающим во второй раз. Первый ролик с участием футболиста появился в ноябре 2020 года, и тогда это вызвало большой общественный резонанс.

После скандала в 2020 году Артёма Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» его лишили капитанской повязки.