Гвардиола: одержим мечтой выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с миланским «Интером».

«Статус фаворита? Если учитывать всю историю турнира, «Интер» превосходит нас, но это неважно. Быть фаворитом неважно. Очень важно завтра в 22:00 по стамбульскому времени добиться наилучшего результата. В этот день болельщики «Интера» и «Сити» смогут отпраздновать, получить удовольствие от игры. То, что было в прошлом, осталось в прошлом, а Лига чемпионов — невероятный турнир. Мы собираемся показать лучшую игру и постараемся повеселиться.

Форма Холанда? Я здесь не для того, чтобы говорить о том, что Эрлинг Холанд забивает голы. Если у вас есть сомнения в том, что Холанд способен забивать голы, вы единственный человек в своём роде. У меня нет никаких сомнений. Завтра он будет готов помочь нам выиграть Лигу чемпионов.

Победа в Лиге чемпионов – это мечта. Чтобы добиться чего-то великого, всегда нужно быть немного одержимым. Одержимость — это положительное слово в данном контексте. Я одержим этой мечтой», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.