Агуэро: зная Месси, нельзя исключать возможность, что он сыграет на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро допустил, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на чемпионате мира в 2026 году.
«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нужно оставить дверь открытой. Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но речь всё же идёт о Месси. Одну маленькую дверь нужно оставить открытой… Или две», — цитирует Агуэро Ole.
Этим летом Лионель Месси присоединился к американскому футбольному клубу «Интер Майами». В прошлом сезоне 34-летний нападающий отыграл 32 матча за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.
На чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу, обыграв в финале национальную команду Франции. Месси был признан лучшим игроком турнира.
- 9 июня 2023
-
21:43
-
21:33
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:14
-
21:04
-
20:59
-
20:48
-
20:44
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:37
-
19:34
-
19:22
-
19:20
-
19:20
-
19:15
-
19:11
-
19:08
-
19:02
-
18:55
-
18:52
-
18:41
-
18:40
-
18:33