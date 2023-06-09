Агуэро: зная Месси, нельзя исключать возможность, что он сыграет на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро допустил, что аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сыграет на чемпионате мира в 2026 году.

«Зная Лео, который очень заботится о себе физически, нужно оставить дверь открытой. Очевидно, что он не будет на уровне последнего чемпионата мира, но речь всё же идёт о Месси. Одну маленькую дверь нужно оставить открытой… Или две», — цитирует Агуэро Ole.

Этим летом Лионель Месси присоединился к американскому футбольному клубу «Интер Майами». В прошлом сезоне 34-летний нападающий отыграл 32 матча за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

На чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу, обыграв в финале национальную команду Франции. Месси был признан лучшим игроком турнира.