Гвардиола — о финале ЛЧ: итальянские команды думают, что при счёте 0:0 они выигрывают

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чём, по его мнению, заключается залог успеха в финальном матче Лиги чемпионов с миланским «Интером».

«Поражение в финале с «Челси»? Я хотел бы рассказать вам, что мы извлекли уроки из последнего финала два года назад, но я не знаю. Это другая игра, два года прошло, многое произошло за это время. Я был уверен, что мы правильно всё спланировали, что мы учли все нюансы и готовы добиться успеха, проведя хороший матч с «Челси». План не сработал.

Завтра будет то же самое. У нас есть план, есть идея, мы донесли её до игроков. Если мы добьёмся успеха, значит, идея была правильной. Если проиграем, идеи были плохими. В любом случае мы готовы. Игроки отдадут абсолютно все силы.

Самое важное в таких играх — думать, что при счёте 0:0 мы проигрываем. Хотя мы не проигрываем при счёте 0:0. При счёте 0:0 итальянские команды думают, что они выигрывают, но при счёте 0:0 они не выигрывают. Вот почему важно войти в ритм матча, но в то же время сохранять стабильность структуры и в нужные моменты сделать шаг вперёд», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер», состоится в Стамбуле 10 июня, начало игры – в 22:00 мск.