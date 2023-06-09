Бабаев: не думал, что задержусь в ЦСКА на 25 лет. Рассматривал эту работу как временную

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что не рассматривал всерьёз работу в армейском клубе, когда был там трудоустроен на должность юрисконсульта.

«В 1999 году я вряд ли мог себе представить, что надолго задержусь. Признаюсь, будучи тогда ещё студентом юрфака МГУ, рассматривал эту работу как временную, как возможность дополнительного заработка и попытку узнать что‑то новое и интересное.

В то время понятие спортивной юриспруденции отсутствовало от слова совсем. Так вот случилось, я ни о чём, конечно, не жалею. Особенно после прихода новых акционеров во главе с Евгением Ленноровичем Гинером стало понятно, что начинается новая эра для ЦСКА.

Мы все знаем, как всё началось, было и продолжается. Только могу быть благодарен судьбе, что так всё случилось. Конечно, не представляю себя ещё где‑то, это вторая семья. Очень дорожу тем, что касается этого вопроса», — цитирует Бабаева «Матч ТВ».