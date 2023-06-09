«Бенфика» близка к подписанию контракта с Оркуном Кёкчю

Лиссабонская «Бенфика» в скором времени должна объявить о трансфере Оркуна Кёкчю из роттердамского «Фейеноорда». Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, «орлы» переведут на счета «Фейеноорда» € 30 млн за игрока. Контракт с игроком планируют заключить на пять лет, до июня 2028 года. На этой неделе турок пройдёт медицинское обследование, после чего о сделке будет объявлено официально. Сумма отступных составит € 120 млн.

Контракт 22-летнего Кёкчю с нидерландским клубом действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Кёкчю провёл 32 матча в Эредивизии, забил в них восемь мячей и стал автором двух результативных передач. Также игрок забил три гола и отдал две голевые передачи в 10 матчах Лиги Европы.