Алдонин: Дивеев зарекомендовал себя в ЦСКА. Продление контракта — хорошая новость
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что защитник армейцев Игорь Дивеев подписал с клубом новое соглашение.
«Не знаю, насколько была правдивая информация, что Игорем интересовались европейские клубы. Бывают агентские игры, которые начинаются перед подписанием контракта. С другой стороны, Дивеев — защитник, который зарекомендовал себя на протяжении долгого времени. Думаю, в своей игре он ещё может добавить и прогрессировать вместе с командой. Это хорошая новость, которая должна порадовать болельщиков ЦСКА», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Новый контракт защитника рассчитан до 2028 года.
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