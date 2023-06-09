«Ростов» ведёт переговоры о выкупе Чернова, сообщил агент Шигаев
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Олег Шигаев, руководитель агентства, клиентом которого является защитник Евгений Чернов, заявил, что «Ростов» договаривается с «Краснодаром» о выкупе контракта футболиста.
«Всё в процессе. Всё, что могу пока сказать: Женя сам бы с удовольствием остался в «Ростове», и сам клуб хочет его видеть у себя. Так что, думаю, с большой долей вероятности всё сложится положительно. Но трансферы — дело такое, всё каждый день меняется. Есть суеверия на этот счёт», — цитирует Шигаева «Матч ТВ».
За «Ростов» 30-летний Чернов отыграл 23 матча в рамках Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 и забил два гола. Права на футболиста принадлежат «Краснодару», к которому российский игрок присоединился из «Ростова» в 2020 году.
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