«Ростов» ведёт переговоры о выкупе Чернова, сообщил агент Шигаев

Олег Шигаев, руководитель агентства, клиентом которого является защитник Евгений Чернов, заявил, что «Ростов» договаривается с «Краснодаром» о выкупе контракта футболиста.

«Всё в процессе. Всё, что могу пока сказать: Женя сам бы с удовольствием остался в «Ростове», и сам клуб хочет его видеть у себя. Так что, думаю, с большой долей вероятности всё сложится положительно. Но трансферы — дело такое, всё каждый день меняется. Есть суеверия на этот счёт», — цитирует Шигаева «Матч ТВ».

За «Ростов» 30-летний Чернов отыграл 23 матча в рамках Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 и забил два гола. Права на футболиста принадлежат «Краснодару», к которому российский игрок присоединился из «Ростова» в 2020 году.