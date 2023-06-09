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France Football определит обладателя «Золотого мяча» 2023 года 30 октября

France Football определит обладателя «Золотого мяча» 2023 года 30 октября
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Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября 2023 года в Париже. Соответствующее объявление сделал журнал France Football, организатор награждения лучших игроков по итогам сезона-2022/2023.

6 сентября будут объявлены 30 финалистов среди мужчин и 20 финалистов среди женщин. Специальная награда также присуждается лучшему молодому игроку сезона, приз имени Льва Яшина получает лучший вратарь, а приз Сократеса вручается за лучшие социальные проекты.

Напомним, сейчас при присуждении «Золотого мяча» учитываются результаты европейского сезона – со второй половины одного года до первой половины следующего. Это изменение ввели с марта прошлого года. Награда рассчитывается на основе голосования журналистов из 100 первых стран рейтинга ФИФА.

Последним лауреатом награды стал французский форвард Карим Бензема, недавно покинувший «Реал» Мадрид и перебравшийся в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».

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