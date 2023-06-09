Кака заявил, что переход Месси в «Интер Майами» положительно повлияет на МЛС

Экс-полузащитник «Милана», «Орландо Сити» и сборной Бразилии Кака считает, что переход нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами» окажет положительное влияние на МЛС.

«Для американского футбола его переход — прекрасная новость, Месси будет способствовать дальнейшему развитию МЛС. Мне очень нравится процесс строительства в долгосрочной перспективе, и МЛС именно это и делает, лига много инвестирует в клубы.

Каждый клуб имеет свои стадион, тренировочный центр, фан-базу. В этом смысле они привлекают спортсменов и растут очень органично. Прибытие Месси – ещё один важный шаг в этом направлении. Я считаю, что в ближайшем будущем МЛС станет одной из самых конкурентоспособных и просматриваемых лиг в мире», — цитирует Кака CNN.