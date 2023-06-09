Фанаты «Антверпена» оригинально поблагодарили «Брюгге» за помощь

Одна из фанатских группировок «Антверпена», который впервые за долгие годы стал чемпионом Бельгии, сделала оригинальный подарок «Брюгге», который в заключительном туре победой над «Юнионом» помог команде Марка ван Боммела добыть титул.

Члены организации Collectief 86 привезли к домашнему стадиону «Брюгге» «Ян Брейдел» мешки с картофелем. Дело в том, что одно из прозвищ брюссельской команды, а заодно и его болельщиков – «фермеры». «Спасибо. С уважением, Антверпен» – написали болельщики на баннере, размещённом над мешками.

Напомним, «Антверпен» в заключительном туре чемпионского плей-офф чемпионата Бельгии сыграл вничью с «Генком» (2:2), одного очка подопечным ван Боммела хватило для завоевания чемпионства, поскольку в параллельном матче «Брюгге» в гостях одолел «Юнион», забив три гола после 89-й минуты. Турнирной мотивации у «фермеров» не было.

«Антверпен» стал чемпионом страны в пятый раз в истории и впервые с 1957 года.