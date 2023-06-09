Иван Енин продлил контракт с «Торпедо»

Московское «Торпедо» и 29-летний полузащитник Иван Енин договорились о продлении контракта.

«Иван, поздравляем с подписанием нового соглашения! Желаем успешной работы на благо «Торпедо», — сообщается на официальном сайте московского клуба.

Новый контракт игрока рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Енин перешёл в московский клуб в июне 2021 года. В составе чёрно-белых Иван провёл 60 матчей, забил два мяча и сделал шесть результативных передач. По итогам сезона-2021/2022 игрок стал победителем первенства ФНЛ.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» финишировало на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 30 матчах. Следующий сезон команда проведёт в Мелбет Первой лиге.