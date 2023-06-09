Масалитин: Сперцян подходит «Аяксу» по уровню. € 9 млн сегодня — это хорошие деньги

Бывший футболист нидерландского «Витесса» Валерий Масалитин прокомментировал новость о том, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о приобретении полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Для развития Сперцяна трансфер в «Аякс» был бы хорошим. В Нидерландах всегда играли в атакующий футбол. Эдуард с его видением футбола подходит для Нидерландов. Если этот трансфер состоится, то это будет очень хорошо для продолжения его карьеры.

Плюс девять миллионов евро — хорошие деньги за Сперцяна на сегодняшний день. Надо только понимать, как «Аякс» перечислит деньги в «Краснодар», потому что у многих с этим есть проблемы. Этот момент надо учитывать. А так очень хорошо, что российский чемпионат отслеживают, это плюс для нашего футбола.

Сперцян подходит «Аяксу» по уровню. Если они готовы его купить, значит, он вписывается в их схему. А дальше всё зависит от него самого — насколько быстро он адаптируется и как скоро тренер начнет ему доверять.

В России одна жизнь, а в Европе — другая. Плюс там язык другой, много разных нюансов есть. От его коммуникабельности будет очень многое зависеть», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.