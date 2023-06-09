Алаба уговаривает Дэвиса перейти в «Реал» из «Баварии»
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Защитник «Реала» Давид Алаба пытается убедить игрока мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса перейти в мадридский клуб. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
Отмечается, что игроки являются очень хорошими друзьями. Ранее они вместе выступали за «Баварию». «Реал» нацелен на покупку Дэвиса, но этим летом «Бавария» не намерена продавать игрока.
В сезоне-2022/2023 на счету Дэвиса 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами.
Действующий контракт Альфонсо с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.
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