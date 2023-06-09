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Источник: сборная России может сыграть с Катаром осенью

Источник: сборная России может сыграть с Катаром осенью
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Сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Катара. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Игра может состояться осенью этого года. В данный момент футбольные федерации России и Катара ведут переговоры относительно предстоящей встречи.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Российская национальная команда пропустила стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в Катаре и отборочный турнир к чемпионату Европы 2024 года. В 2022 году сборная России провела товарищеские матчи с Кыргызстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). В марте 2023 года россияне встретились с национальными командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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