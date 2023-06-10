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«Манчестер Сити» — «Интер»: во сколько финал Лиги чемпионов, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов — 2022/2023, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» (1:1, 4:0), а миланский «Интер» победил «Милан» (2:0, 1:0). В предыдущем сезоне Лигу чемпионов выиграл «Реал», обыгравший со счётом 1:0 «Ливерпуль» в финальном матче.

«Манчестер Сити» выиграл английскую Премьер-лигу нынешнего сезона и завоевал Кубок Англии. Первая в истории победа в Лиге чемпионов позволит «горожанам» оформить золотой требл. Трёхкратный победитель Лиги чемпионов «Интер» финишировал на третьей строчке турнирной таблицы итальянской Серии А.