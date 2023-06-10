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Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Манчестер Сити» — «Интер», 10 июня: прямая трансляция финала Лиги чемпионов начнётся в 22:00

«Манчестер Сити» — «Интер»: прямая трансляция финала Лиги чемпионов начнётся в 22:00
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Сегодня, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов — 2022/2023, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Лига чемпионов. Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл квартет с дортмундской «Боруссией», «Севильей» и «Копенгагеном». В плей-офф горожане одержали победу над «Лейпцигом» (1:1, 7:0), «Баварией» (3:0, 1:1) и «Реалом» (1:1, 4:0). «Интер» занял второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией Пльзень». В матчах плей-офф «нерадзурри» прошли «Порту» (1:0, 0:0), «Бенфику» (2:0, 3:3) и «Милан» (2:0, 1:0).

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