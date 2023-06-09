Леонардо — об отставке Мальдини: это неуважение к себе, потому что Паоло — это «Милан»

Бывший игрок, скаут, тренер и технический директор «Милана» Леонардо прокомментировал отставку Паоло Мальдини.

«Президент «Милана» Скарони упрекнул Мальдини в том, что ему было трудно работать в коллективе? Абсурдно говорить, что он не умеет работать в команде. Он делал это всю свою жизнь со смирением. Там, скорее, есть другой аспект. Как и у меня в своё время, у него не было права подписи. Не в том смысле, что он мог бы проснуться утром и купить игрока. Покупки всегда были результатом совместного решения, но на некоторых молодых талантов, о которых мы сигнализировали, наложили вето.

Не только я поражён, весь футбольный мир поражён процедурой прощания и причинами. За последние два года «Милан» выиграл скудетто и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Более десяти лет клуб не закрывал финансовые отчёты с прибылью, и теперь он способен это сделать. Не говоря уже о том, что общая стоимость «Милана» увеличилась в четыре раза с тех пор, как фонд сменил китайских инвесторов у руля «россонери».

Мы недооцениваем, насколько важны личные отношения для прогресса таких игроков, как Леау или Тонали. Очевидно, что футболисты дезориентированы и задаются вопросом: «Если они сделали это с Паоло Мальдини, что они сделают со мной»? RedBird ориентирован на покупку молодых игроков, чтобы перепродать их дороже, а Мальдини предпочитал опытных футболистов? Мне кажется, все в клубе согласны с тем, что вклад Ибрагимовича, Кьера и Жиру был решающим в успехах клуба. Что касается приобретения Де Кетеларе, которое ему ставят в вину… Послушайте, он не оправдал ожиданий, но ему всего 21. И это не только его забота, и в то же время Леау, Тео Эрнандес и Меньян раскрылись в полной мере.

Да, мы друзья с Паоло, но он уникальная личность. Как сказал Анчелотти, его увольнение — это отсутствие культуры, а также уважения к ценностям спорта. А для тех, кто болеет за «Милан», это ещё и неуважение к себе, потому что Мальдини — это «Милан».

О каких трансферных провалах можно говорить? Во-первых, решения всегда принимаются коллективно. Кальдара был самым многообещающим защитником до того, как получил травму. Игуаин стал результатом обмена с Бонуччи. «Милан» вернул все деньги, вложенные в Пакета. Он был игроком стартового состава сборной Бразилии и выиграл Лигу конференций. Трансфер игрока, перебравшегося в Премьер-лигу за € 60 млн, нельзя считать провальным. Пёнтек, на тот момент лучший бомбардир, был куплен и перепродан по той же цене…» – сказал Леонардо в интервью Corriere della Sera.