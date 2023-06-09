Агент Сафонов: думаю, один из факторов перехода Самошникова в «Локомотив» — сборная

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном переходе экс-защитника «Рубина» Ильи Самошникова в московский «Локомотив».

«В «Рубине» он показал себя как профессионал. Игрок с хорошей квалификацией не должен падать ниже своего уровня. И, несмотря на то что он знал, что уйдёт – выжимал из себя максимум с риском получить травму, принося попутно пользу «Рубину».

Ему нужно сказать спасибо за работу и пожелать удачи в новом клубе. Думаю, один из факторов перехода Самошникова в «Локомотив» – сборная. По примерам других футболистов точно знаю, что из московских клубов попасть в сборную намного легче. И этот выбор я не осуждаю, он честно отработал в «Рубине» свой контракт.

Перспективы в «Локомотиве» с учётом большой конкуренции на флангах защиты? В команде уже есть Сильянов, Ненахов, Тикнизян, Живоглядов. Но он сильнее их всех. Я уверен, что в «Локомотив» его берут не на перспективу, а как готового мастера», — цитирует Сафонова «Татар-информ».